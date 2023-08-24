- Redmi Note 12 Pro+ 5G
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Купил этот телефон папе вместо его старого Redmi 5 plus. Работает быстро, снимает прекрасные фото, приятно лежит в руке и кажется надежным. Отличное качество сборки и хорошая комплектация. При умеренн..07.09.2023 Читать полный отзыв
Довольно хороший телефон. Покупали для ребенка. Батарея отличная, звук настолько громкий, что часто прошу сделать тише, экран светлый. Простые игры идут без проблем. Всё, что нужно ребенку!..06.09.2023 Читать полный отзыв
Долгое время искала подходящий телефон, и после изучения отзывов выбрала эту модель. Привлекла еще и акция на него. Теперь я понимаю, почему так много положительных отзывов: телефон стильный, удобный ..06.09.2023 Читать полный отзыв
За такую стоимость телефон просто отличный. На удивление, в нем есть NFC, который работает без нареканий. Все приложения идут гладко, даже Pubg, хотя не могу сказать на каких именно настройках. Встрое..04.09.2023 Читать полный отзыв
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Technics.by: Откройте для себя уникальный магазин техники и гаджетов, где будущее становится реальностью
Technics.by: Откройте для себя уникальный магазин техники и гаджетов, где будущее становится реальностью
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Technics.by - это не только магазин, но и место, где вы можете полностью доверять своим покупкам. Мы гарантируем высокое качество каждого продукта и безопасность ваших данных. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы.