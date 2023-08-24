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      • Redmi Note 12 Pro+ 5G
      Передовая камера 200 Мп • быстрая зарядка HyperCharge • AMOLED-дисплей 120 Гц

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      Redmi Note 12 Pro+ 5G
      • Xiaomi 11T PRO
      Камера профессионального уровня 108 Мп · Xiaomi HyperCharge 120 Вт

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      • Poco F5 PRO
      Флагманский процессор Snapdragon® 8+ Gen 1, 2K AMOLED экран и 120 Гц

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      • Xiaomi 13
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      Xiaomi 13
      Xiaomi Buds 4 Pro Погружение во всех отношениях
      Подробнее
      Xiaomi Buds 4 Pro
      Redmi Note 12SЛегкий но мощныйКамера 108МП
      Redmi Note 12S
      Легкий но мощный
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      Xiaomi Band 8: полный обзор умного фитнес-браслета
      Xiaomi Band 8: полный обзор умного фитнес-браслета 24 Августа, 2023
      Как выбрать робот-пылесос?
      Как выбрать робот-пылесос? 17 Июня, 2023
      ЭТАЛОН СРЕДИ КОМПАКТНЫХ ФЛАГМАНОВ: обзор Xiaomi 13
      ЭТАЛОН СРЕДИ КОМПАКТНЫХ ФЛАГМАНОВ: обзор Xiaomi 13 15 Мая, 2023
      Новые функции MIUI 14 которые Вам обязательно понравятся
      Новые функции MIUI 14 которые Вам обязательно понравятся 19 Апреля, 2023
      Отзывы
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)

      Телефон действительно стоит своих денег: отличная батарея и хорошая производительность. Сначала сомневался в покупке, но моя жена была в восторге от модели инфиникс про 11с. Для дочери выбрали этот, и..

      08.09.2023 Читать полный отзыв
      К Кирил Оценил(а) товар на 5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия)
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия)

      Очень рада новому телефону! У меня был такой же, но потеряла. Потом купила Самсунг Галакси, и он работал медленно, что меня раздражало. Теперь снова купила свою любимую модель. Рекомендую этот магазин..

      08.09.2023 Читать полный отзыв
      И Ирина Оценил(а) товар на 5
      Смартфон POCO X5 5G 6GB/128GB зеленый (международная версия)
      Смартфон POCO X5 5G 6GB/128GB зеленый (международная версия)

      Купил этот телефон папе вместо его старого Redmi 5 plus. Работает быстро, снимает прекрасные фото, приятно лежит в руке и кажется надежным. Отличное качество сборки и хорошая комплектация. При умеренн..

      07.09.2023 Читать полный отзыв
      Е Егор Оценил(а) товар на 5
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)

      Довольно хороший телефон. Покупали для ребенка. Батарея отличная, звук настолько громкий, что часто прошу сделать тише, экран светлый. Простые игры идут без проблем. Всё, что нужно ребенку!..

      06.09.2023 Читать полный отзыв
      О Олег Оценил(а) товар на 5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия)
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия)

      Долгое время искала подходящий телефон, и после изучения отзывов выбрала эту модель. Привлекла еще и акция на него. Теперь я понимаю, почему так много положительных отзывов: телефон стильный, удобный ..

      06.09.2023 Читать полный отзыв
      С Светлана Оценил(а) товар на 5
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)

      За такую стоимость телефон просто отличный. На удивление, в нем есть NFC, который работает без нареканий. Все приложения идут гладко, даже Pubg, хотя не могу сказать на каких именно настройках. Встрое..

      04.09.2023 Читать полный отзыв
      Г Григорий Оценил(а) товар на 5
      Новости
      Все новости
      Смартфоны Xiaomi могут избавиться от рекламы, начиная с MIUI 14
      Смартфоны Xiaomi могут избавиться от рекламы, начиная с MIUI 14 1 Марта, 2023
      Как отключить всю рекламу на MIUI 13? Полное руководство
      Как отключить всю рекламу на MIUI 13? Полное руководство 14 Мая, 2022
      ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ СМАРТФОН XIAOMI РАЗРЯЖАЕТСЯ СЛИШКОМ БЫСТРО?
      ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ СМАРТФОН XIAOMI РАЗРЯЖАЕТСЯ СЛИШКОМ БЫСТРО? 13 Мая, 2022
      КАК СКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ XIAOMI?
      КАК СКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ XIAOMI? 5 Мая, 2022
      КАК НАСТРОИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ В MIUI 13?
      КАК НАСТРОИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ В MIUI 13? 1 Февраля, 2022
      Как оптимизировать качество сна с помощью Mi Band
      Как оптимизировать качество сна с помощью Mi Band 27 Сентября, 2021
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      Наши клиенты о нас
      Все отзывы
      Рейтинг нашего магазина — 5

      Мы испытываем гордость за наш интернет-магазин, который был создан благодаря многолетнему напряженному труду. Наша команда неустанно работает, чтобы улучшить сервис и обеспечить максимальное удобство нашим клиентам. Мы очень ценим отзывы и комментарии наших покупателей, которые помогают нам развиваться и становиться еще лучше. Ваши мнения важны для нас, и мы готовы выслушать каждое предложение, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов в полной мере.

      Вы можете оставить отзыв о нашем магазине или написать в поддержку, если у вас есть какие-то вопросы.

      Н НикитаОценил(а) магазин на 5.0

      О, этот сайт https://technics.by - просто топ! Заказывал оттуда и все прошло гладко. Сайт удобный, все понятно без лишних телодвижений. И описание товаров там приличное, не пришлось гадать, что я поку..

      26 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      V VitОценил(а) магазин на 5.0

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      9 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      Н Николай АвтуховичОценил(а) магазин на 5.0

      ..

      7 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      N NevidimkaОценил(а) магазин на 5.0

      Ага, вот и я, исследователь виртуальных магазинов, добрался до этого "замечательного" сайта с гаджетами. И что же я увидел? Нет, не другую сторону Луны, а довольно приличный выбор техники. Кто бы мог ..

      5 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      В ВладОценил(а) магазин на 5.0

      Обожаю этот сайт по продаже техники! Недавно прикупил новые наушники. Цена была вполне разумной, а качество — на уровне. Плюс, приятно удивило, что они реально вкладываются в дизайн своего сайта. Всё ..

      1 Августа, 2023 Читать полный отзыв
      А Анжелика Оценил(а) магазин на 5.0

      Заказывали смартфон Poco X5 pro. Привезли на следующий день. Оперативно. Всё исправно работает. Единственный минус - не привезли бонус-подарок, обещанный на сайте (наушники)..

      28 Июля, 2023 Читать полный отзыв
      О ОльгаОценил(а) магазин на 5.0

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      2 Июня, 2023 Читать полный отзыв
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      6 Мая, 2023 Читать полный отзыв
      Д ДианаОценил(а) магазин на 5.0

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      8 Апреля, 2023 Читать полный отзыв
      Д ДимаОценил(а) магазин на 4.7

      Я давно мечтал о роботе-пылесосе и, случайно нашел этот магазин, позвонил и консультант очень информативно рассказал мне обо всех преимуществах и выгодах такой техники. Я очень благодарен ребятам за к..

      5 Апреля, 2023 Читать полный отзыв
      Новинки
      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC мятный (международная версия)

      430р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC сиреневый (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC сиреневый (международная версия)

      430р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC темно-синий (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC темно-синий (международная версия)

      430р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC черный (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 4GB/128GB с NFC черный (международная версия)

      430р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC черный (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC черный (международная версия)

      350р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC темно-синий (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC темно-синий (международная версия)

      350р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC сиреневый (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC сиреневый (международная версия)

      350р.

      Новинка
      5
      Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC мятный (международная версия) На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 12C 3GB/64GB с NFC мятный (международная версия)

      350р.

      Новинка Акция
      5
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)
      На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC серый оникс (международная версия)

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      Новинка Акция
      5
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)
      На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi Note 12 8GB/256GB без NFC мятно-зеленый (международная версия)

      -16 %719р. 860р.

      Успей купитьДо конца акции осталось

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      Вы смотрели
      5.0
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)
      На складе Производитель: Infinix Смартфон Infinix Hot 30i X669D 8GB/128GB (глянцево-голубой)

      439р.

      Популярный
      5.0
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)
      На складе Производитель: POCO Смартфон POCO C51 2GB/64GB (синий)

      300р.

      Популярный
      4.9
      Смартфон Redmi 10 2022 4GB/128GB белая галька (международная версия)
      Смартфон Redmi 10 2022 4GB/128GB белая галька (международная версия)
      Смартфон Redmi 10 2022 4GB/128GB белая галька (международная версия)
      Смартфон Redmi 10 2022 4GB/128GB белая галька (международная версия)
      На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi 10 2022 4GB/128GB белая галька (международная версия)

      509р.

      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)
      На складе Производитель: Samsung Планшет Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 128GB (розовый)

      860р.

      Смартфон Infinix Note 30 8GB/128GB (золотистый закат) На складе Производитель: Infinix Смартфон Infinix Note 30 8GB/128GB (золотистый закат)

      528р.

      Акция Популярный
      5.0
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)
      На складе Производитель: POCO Смартфон POCO F5 Pro 12GB/256GB белый (международная версия)

      -7 %1749р. 1880р.

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      Популярный
      Смартфон Xiaomi 13 12GB/256GB черный (международная версия) На складе Производитель: Xiaomi Смартфон Xiaomi 13 12GB/256GB черный (международная версия)

      2570р.

      Акция Популярный
      5.0
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)
      На складе Производитель: Redmi Смартфон Redmi Note 12 8GB/128GB без NFC ледяной синий (международная версия)

      -17 %689р. 830р.

      Успей купитьДо конца акции осталось

      Technics.by: Откройте для себя уникальный магазин техники и гаджетов, где будущее становится реальностью

      Technics.by: Откройте для себя уникальный магазин техники и гаджетов, где будущее становится реальностью

      Technics.by: Откройте для себя уникальный магазин техники и гаджетов, где будущее становится реальностью


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